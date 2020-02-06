Как уберечь себя от коронавируса, гриппа и ОРВИ? Пять главных правил по профилактике инфекций

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Коронавирус, как и грипп, ОРВИ, передается воздушно-капельным путем. Следовательно, основные способы профилактики этих заболеваний общие: тщательно мыть руки, лицо, не дотрагиваться до глаз, носа и рта грязными руками, избегать массовые мероприятия и общественные места с большим скоплением людей, чаще протирать гаджеты, которыми постоянно пользуемся, вести здоровый образ жизни и при необходимости пользоваться масками. Роспотребнадзор подробно описал пять основных правил:

ПРАВИЛО 1. Часто мойте руки с мылом

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мыло уничтожает вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. Соблюдайте расстояние и этикет

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее метра от больных.

Не трогайте руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Ограничить поездки и посещения многолюдных мест, чтобы уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. Ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Соблюдайте режим: полноценно высыпайтесь, включайте в рацион продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами, не забывайте про физическую активность.

ПРАВИЛО 4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

ПРАВИЛО 5. Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.