Тюменцев призывают проводить дезинфекцию гаджетов

В современном мире постоянным спутником человека являются всевозможные гаджеты: мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы, плееры. Однако именно они являются одним из главных источников вирусов и бактерий.

Это происходит из-за того, что гаджеты часто берут немытыми руками, передают из рук в руки, кладут на различные поверхности (рабочий стол, столик в кафе, сиденье в автомобиле и т.д). Также нередко гаджеты становятся спутниками посещения туалетной комнаты, где, в свою очередь, масса бактерий. Кроме того, владельцы смартфонов или планшетов зачастую просто игнорируют дезинфекцию, боясь повредить дорогостоящую вещь.

В сезон вирусов Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует не только чаще мыть руки, но и всегда иметь с собой антисептические салфетки или специальные обеззараживающие гели и спреи. Дезинфекцию гаджетов можно проводить с помощью салфеток и гелей на спиртовой основе, также для этой цели можно использовать хлоргексидин. В первую очередь обработке подвергаются те части гаджетов, которые при их использовании соприкасаются с лицом. Чехол устройства также лучше снять и обработать отдельно, пишет "АиФ – Западная Сибирь".