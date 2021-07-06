Даже стенд стал виртуальным: Сбер представил свои цифровые новации и сервисы экосистемы на "Иннопроме"

Смарт-лампочки и розетки, робот-дезинфектор, искусственный интеллект в здравоохранении и образовании, сервисы "умного" города на основе анализа больших данных и десятки других новаций демонстрирует Сбер на очередной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Главной темой стенда стали цифровые решения экосистемы Сбера для человека, бизнеса и государства.

Стенд Сбера в этом году можно посетить не только на выставке, но и онлайн. На сайте https://sber-innoprom.ru/ представлена диджитал-копия основной экспозиции. Здесь можно познакомиться с сервисами экосистемы Сбера, поучаствовать в квестах и получить цифровые подарки и промокоды.

Одна из центральных частей экспозиции — решения для региональных органов власти, муниципалитетов, предприятий ЖКХ и госучреждений. Это передовые сервисы на основе искусственного интеллекта для цифровизации городского хозяйства, транспорта, системы образования и здравоохранения. Прямо на стенде можно протестировать голосовой помощник Voice2Med, разработанный Группой компаний ЦРТ. Сервис предназначен для медицинских учреждений и позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Еще одна разработка, которую увидят в действии посетители стенда, — биометрическая система распознавания лиц "Визирь". Она уже используется на некоторых российских стадионах, в том числе в Екатеринбурге, и помогает предотвратить появление болельщиков, доступ которым запрещен, и оперативно реагировать на попытки прохода по чужим абонементам. Также "Визирь" изучается для применения на транспортных объектах и в системах контроля и управления доступом.

На стенде представлена уникальная платформа СберАналитика, которая собирает и анализирует актуальную информацию о состоянии отраслей и рынка в российских городах. Компания предоставляет информационно-аналитические услуги на основе больших данных из источников банка и партнёров с применением передовых технологий машинного обучения, обработки и визуализации данных.

Сбер презентует и целый комплекс сервисов и услуг для малого, среднего и крупного бизнеса, причем не только финансовых. Это подбор персонала, проверка контрагентов на добросовестность, бухгалтерия и юридические услуги на аутсорсинге и многое другое.

"СберЗдоровье" представляет на стенде комплексные решения для проведения телемедицинских консультаций с использованием современных средств коммуникации. Телемедицина уже активно применяется субъектами РФ — например, для наблюдения за здоровьем граждан с хроническими заболеваниями, а также популярна у компаний и предприятий для расширения соцпакета сотрудников. Прямо на стенде можно протестировать этот сервис и получить консультацию у врачей московских клиник.

На основном стенде и в зоне розничного стенда Сбера (в фойе выставочного центра) размещены полки с умными гаджетами, разработанными дочерней компанией Сбердевайсы. Абсолютный хит — SberBox, компактная ТВ-приставка с голосовым управлением, которая открывает доступ к широким возможностям экосистемы Сбера и различным мультимедийным сервисам. Здесь же представлен SberPortal — первый в России смарт-дисплей со встроенной AI-камерой и премиальной акустикой. Смарт-розетки Sber позволяют измерить энергопотребление подключённой к ним техники и запланировать оптимальный график работы — например, включать по таймеру ночью при сниженных тарифах на электричество. Умная лампа Sber также поддерживает дистанционное управление, может менять яркость, температуру и цвет, включаться и выключаться по команде, запускать световые эффекты.

Рядом со стендом работает робот-дезинфектор — совместный проект Лаборатории робототехники Сбера и научно-производственной компании "Специальные технологии контроля". Это автономное устройство, которое самостоятельно строит маршрут передвижения внутри помещений и проводит дезинфекцию в автоматическом режиме. С помощью ультрафиолетовых ламп робот очищает воздух и поверхности от болезнетворных микроорганизмов за считанные минуты. За ночь он способен продезинфицировать более 2500 квадратных метров. Использовать такого робота можно в больницах, школах, транспорте и офисах.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

Сейчас со стороны наших клиентов, партнеров, органов госуправления мы видим большой запрос на внедрение передовых технологий, инструментов цифровизации — всего, что сделает жизнь людей и бизнеса комфортнее и проще. Ряд новых соглашений о реализации крупных проектов по этим направлениям Сбер подпишет в ходе "Иннопрома". В решении повседневных задач диджитал-сервисы уже стали частью нашей жизни. Например, каждый посетитель стенда может оформить подписку "СберПрайм", в которую входит популярный набор услуг: доставка продуктов и товаров для здоровья, сотовая связь, заказ такси, просмотр фильмов и другие сервисы компаний экосистемы Сбера, а также банковская карта. Благодаря тому, что все эти услуги оказываются в одном пакете, на их использовании можно экономить несколько тысяч рублей в месяц.