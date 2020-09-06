Тюменские автоинспекторы задействуют гаджеты для обеспечения безопасности на дорогах

Инспекторы ДПС в Тюменской области используют носимые видеорегистраторы при общении с участниками дорожного движения на улице, вне патрульного автомобиля. 200 гаджетов закупили в рамках государственной региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения".

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, данные видеорегистраторы имеют широкий угол обзора и отличаются хорошим качеством видеозаписи. Видя на автоинспекторе носимый видеорегистратор, водитель понимает, что его разговор с полицейским будет записан. Это позволяет избежать коррупционной составляющей со стороны сотрудника ГИБДД, а также зафиксировать неадекватное поведение водителя или пешехода, чтобы в случае необходимости предоставить запись в суд.

Кроме того, в 2020 году в рамках региональной программы будут приобретены 20 патрульных автомобилей ДПС "Лада Веста" для подразделений ГИБДД Тюменской области, их салоны будут оборудованы стационарными видеорегистраторами, позволяющими вести видеозапись внутри и снаружи автомобиля.

