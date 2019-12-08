Деревни Тюменского района примут участие в новогоднем фотоконкурсе

Творческий конкурс пройдет среди населенных пунктов Тюменского района. Жителям предстоит продемонстрировать свои навыки в фотомастерстве и подготовиться к Новому году.

На фотографиях будет запечатлено, как Тюменский район встречает Новый год. Конкурс стартовал в сообществе Тюменского района “ВКонтакте” и продлится до 20 декабря. За это время нужно загрузить фотографию своего поселка, деревни или села, глядя на которую, будет ясно – к Новому году здесь готовы!

К фотографии нужно добавить подпись с указанием места, времени и автора. Фотографии необходимо загружать в альбом https://vk.com/album -141905771_269088524.

Автор фото должен быть участником группы Тюменский район и поделиться конкурсным постом на своей странице. Также нужно не забыть открыть аккаунт на время проведения конкурса.

25 декабря станут известны имена трех победителей - по наибольшему количеству лайков за фото. Участники, набравшие наибольшее число лайков, получат пригласительный билет в кино, пишет "Вслух.ру".