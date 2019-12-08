В Ялуторовске в очередной раз попробуют испечь самый большой блин

Фото: Комитет по культуре и туризму г.Ялуторовска

Традиционные масленичные гуляния в Ялуторовске пройдут 1 марта 2020 года. В этот день состоится уже 14-ая попытка установить рекорд и испечь гигантский блин.

По словам главной тещи Сибирской Масленицы Ларисы Макаровой, зрителей вновь ждет захватывающие состязания блинопеков. Учитывая успех формата прошлогоднего мероприятия, организаторы решили привлечь на площадку как местные команды, так и специалистов из других регионов страны. В скором времени "Битва блинопеков" может выйти на мировой уровень, потому что интерес к процессу огромный.

На протяжении 13 лет в Ялуторовске выпекают масленичный трехметровый блин. Рецепт традиционного лакомства держится в секрете. Известно, что для приготовления теста в последний раз потребовалось 300 литров молока, 6 тысяч яиц и 400 килограммов муки, пишет "Тюменская область сегодня".

До сих пор идеальный блин не получался - проблемы возникают во время его переворачивания на сковороде. Тем не менее, во время очередной попытки у ялуторовчан есть все шансы попасть в Книгу рекордов России, отмечает Лариса Макарова.

Самый большой круглый блин в мире был испечен в Великобритании в 1994 году. Его диаметр составил 15,01 метра, толщина - 2,5 см, а масса – 3 тонны. Гигантский блин зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса.