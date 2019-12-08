Школа Тюменского района вошла в число лучших учреждений с этнокультурым компонентом

Фото из группы ВК "Наш Столичный | Тюменский район"

Янтыковская школа в Тюменском районе, в которой преподают родной татарский язык и литературу, получила высокую оценку на конкурсе в рамках ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции "Диалог культур: формирование и развитие речевой культуры в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства".

Мероприятие проводит Тюменский областной государственный институт развития регионального образования с целью обмена опытом между школами с этнокультурным компонентом. Тюменский район представили Чикчинская и Янтыковская школы.

По результатам конкурсных выступлений школа деревни Янтык получила традиционно высокую оценку членов жюри и заняла второе место. От учреждения проект "Школа с этнокультурным компонентом: опыт и перспективы" представляла методист Гульфира Сагутдинова. Она подчеркнула в своем выступлении, что главная задача школы с этнокультурным татарским компонентом образования - воспитание поликультурной личности, способной ориентироваться в современном мире, гордящейся родным языком и своим народом.

В отделении дошкольного образования в Янтыке реализуется проект "Знакомство с жизнью, культурой и традициями татарского народа". Здесь детей знакомят с историей и бытом татар, рассказывают народные сказки и потешки. Непосредственно в школе у детей развивают художественно-эстетическое восприятие татарской культуры в рамках внеурочной деятельности и занятий дополнительного образования. Ребят знакомят с народными танцами, одеждой и музыкой.

Активно применяются и другие формы работы по приобщению к родному языку: спортивные секции "Народные игры наших предков", народные праздники "Каз омасе", "Аулак ой", "Сабантуй", "Карга боткасы". К участию в мероприятиях активно вовлекаются родители, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".