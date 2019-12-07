В ишимскую больницу поступили реабилитационные тренажеры

Три аппарата для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей общей стоимостью более трех миллионов рублей поступило в первичное сосудистое отделение областной больницы №4 (г.Ишим). Оборудование приобретено в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе больницы.

Тренажер разработан для больных с неврологическими нарушениями после инсульта. Механотерапия помогает восстановить двигательную активность, улучшить подвижность суставов и мышц. Ее часто используют в сочетании с лечебной физкультурой, массажем или физиотерапией.

Кроме этого, в больнице при лечении и реабилитации пациентов, перенесших инсульт, используют и другие высокотехнологичные методы лечения. Так, тромболитическая терапия позволяет растворить тромбы в сосудах в первые часы заболевания, ранняя вертикализация пациента помогает в профилактике пролежней и других осложнений. Широко используются методы физиотерапии, для реабилитации пациентов есть кабинеты ЛФК, механотерапии, тренажерный зал.

Реабилитационные мероприятия проводятся с первых суток поступления больного до его выписки, что позволяет максимально восстановить функции и сохранить способность человека к самообслуживанию.

Инструктор ЛФК отделения Вера Трофименко пояснила, что занимаются с каждым пациентом индивидуально, даже с лежачими. Для них используют прикроватные тренажеры, а также 12 мобильных кресел-каталок.