В перинатальном центре Тобольска стены оттделают панелями с ионами серебра

Фото Дмитрия Уженцева

Перинатальный центр Тобольской больницы вступил в активную фазу капитального ремонта, но это никак не повлияло на его работу: учреждение принимает пациентов без ограничений. Гинекологическое отделение временно переведено в соседнее здание стационара ОБ №3.

Одновременно началось обновление отделения анестезиологии-реанимации, родового блока и второго акушерского отделения. Реконструкция помещений предполагает отделку стен и потолков гипсометаллическими медицинскими панелями со специальным антибактериальным напылением ионов серебра. Отталкивая бактерии и микроорганизмы, панели легко поддаются медицинской обработке и отвечают высоким стандартам гигиены, сообщили в пресс-службе ОБ №3.

Такое решение применят и в операционных. Помимо этого их оснастят новой системой бестеневого освещения и приточно-вытяжной вентиляцией с многоступенчатой очисткой воздуха.

В родовых палатах улучшили планировку, с расчётом на естественное освещение. Все 9 палат оснастят удобными и многофункциональными родовыми креслами. Во всех палатах акушерского отделения установят удобные душевые кабины на уровне пола без поддонов. Обновится вся мебель в зонах отдыха и ожидания для пациенток и посетителей. В женской консультации обустроят дополнительные туалеты и улучшат планировку.

Появятся две двухсекционные палаты сверхповышенного комфорта, каждая разделена на обеденную и спальную зоны. Интерьер палат будет максимально уютным. В них предусмотрены холодильник, телевизор, двуспальная кровать и все необходимые бытовые удобства. Запланированы и несколько платных палат повышенного комфорта различных ценовых категорий. В этих палаты предполагается совместное прибывание родных и близких.

Полностью обновятся все пожарные выходы. Три из них будут оборудованы электроподъёмниками для маломобильных пациентов. Полностью обновится вся электропроводка и система водопровода.