В Тюмени оцифруют фотоисторию края

фото - Даниил Савиных.

Жители Тюмени могут в торговых центрах оцифровать фотографии из личных альбомов, отражающих историю области.

Пункты бесплатной оцифровки в рамках проекта "Фотоистория Тюменской области" установлены в ТРЦ "Гудвин" и ТЦ "Галерея Вояж". Работают они ежедневно: по будням – с 16:00 до 22:00, в выходные – с 14:00 до 22:00. Волонтеры бесплатно оцифруют снимки вместе с их электронными копиями, а также загрузят их на сайт тюменскаяобласть.рф. Сейчас здесь размещено порядка 250 снимков из 34 городов и районов региона.

"Это очень интересный проект. В семейных архивах могут храниться очень ценные кадры, благодаря которым можно создать настоящую фотоисторию. Я, например, раньше работал в "Главтюменефтегазе", нередко бывал на месторождениях и фотографировал то, что там происходит. На снимках можно проследить историю того периода: они отражают тяготы проживания в условия севера, эмоции людей, особенности природы, много всего. Я поделюсь ими. Некоторые кадры на сайт я загружу не свои, а друзей-фотографов, которых сегодня нет с нами, – в проекте есть возможность указать их авторство", – рассказал фотограф Николай Меньшиков.

Напомним, Фотолетопись большой Тюменской области – это подарок к 75-летию региона, который общими стараниями предлагают сделать организаторы конкурса "Фотоистория Тюменской области". В конце декабря партнеры проекта оценят все размещенные на сайте фотографии. Авторы ста лучших снимков получат подарки.

Конкурс проходит при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.