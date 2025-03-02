Второе издание народной энциклопедии "Ермак" презентовали в Тюмени

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюменском государственном университете состоялась презентация второго издания народной энциклопедии "Ермак" под редакцией Геннадия Зайцева и Валерия Степанченко. Презентацию провел член Общественной палаты Тюменской области Геннадий Зайцев.

На мероприятии присутствовали председатель новой комиссии региональной Общественной палаты "по историческому просвещению и сохранению исторической памяти" Сергей Шилов, представители издательства "ТюмГУ-press", сотрудники Государственного архива социально-политической истории Тюменской области, ученые, казаки, студенты, журналисты, представители власти и духовенства, включая настоятеля мужского монастыря Архимандрита Зосиму.

Презентация, начавшаяся и завершившаяся молитвой, прошла в доброжелательной и эмоциональной атмосфере.