Второе издание народной энциклопедии "Ермак" презентовали в Тюмени

18:45 01 марта 2025
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Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюменском государственном университете состоялась презентация второго издания народной энциклопедии "Ермак" под редакцией Геннадия Зайцева и Валерия Степанченко. Презентацию провел член Общественной палаты Тюменской области Геннадий Зайцев.

На мероприятии присутствовали председатель новой комиссии региональной Общественной палаты "по историческому просвещению и сохранению исторической памяти" Сергей Шилов, представители издательства "ТюмГУ-press", сотрудники Государственного архива социально-политической истории Тюменской области, ученые, казаки, студенты, журналисты, представители власти и духовенства, включая настоятеля мужского монастыря Архимандрита Зосиму.

Презентация, начавшаяся и завершившаяся молитвой, прошла в доброжелательной и эмоциональной атмосфере.

Теги: Ермак , история , Общественная палата , ТюмГУ , энциклопедия
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