Тюменские студенты узнали о выдающихся женщинах России

Фото: Российское общество "Знание"

С 3 по 16 марта Российское общество "Знание" проводит в регионах цикл лекций, посвященный женщинам, которые добились успехов в разных сферах жизни и двигают экономику, науку и спорт на одном с мужчинами уровне. Такая тематика приурочена к празднованию Международного женского дня.

В Тюменской области просветительское мероприятие состоялось на площадке Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова. Перед ребятами выступила доцент кафедры гуманитарных дисциплин и методик их преподавания Светлана Кабакова.

В ходе лекции слушатели познакомились с достижениями выдающихся женщин России – от Юлии Лермонтовой, одной из первых женщин-химиков, до Зинаиды Ермольевой и Тамары Балезиной, создавших первый отечественный антибиотик.

Также ребята узнали интересные факты биографий великой русской балерины Анны Павловой, первой женщины-исследователя Арктики Татьяны Прончищевой и других.

Интерактивным продолжением занятия стала викторина, в которой студентам предлагалось узнать знаменитых женщин по отдельным фактам из их жизни. Среди названных были первая женщина-министр Александра Коллонтай, спортсменка Ирина Роднина, легендарная советская парашютистка и разведчица Муза Малиновская и многие другие яркие личности.

"Лекция произвела впечатление на студентов 3 курса профиля подготовки "Русский язык. Иностранный язык". С особым интересом и вниманием рассматривали слайды, фотографии выдающихся женщин, следили за рассказом лектора. Многие студенты записывали информацию, в конце задавали вопросы, и с большим желанием делились примерами современных успешных женщин", – поделилась лектор.

Выступить с лекциями о том, как женщины России меняли историю, может любой желающий. Для этого Обществом "Знание" подготовлена мастер-лекция. Она освещает достижения представительниц прекрасного пола, внесших неоценимый вклад в развитие страны.

Подробнее об этих и других мероприятиях просветительской организации можно узнать на сайте Общества "Знание".