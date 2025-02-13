Тюменские комсомольцы ударно проведут год 60-летия всесоюзной комсомольской стройки

12 февраля исполнилось шестьдесят лет с того момента, когда Центральный комитет ВЛКСМ объявил комплекс работ по освоению нефтяных и газовых месторождений Тюменской области Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В этот день в Тюмени провели встречу с участием комсомольских лидеров тех лет, чтобы вспомнить, как развивалось движение, какие результаты достигнуты, а также обозначить планы по празднованию юбилея и сохранению истории комсомола и освоения месторождений Западной Сибири.

Организатором встречи выступила общественная организация "Комсомольское братство" при поддержке правительства Тюменской области, Общественной палаты региона, "Движения первых" , участниками стали руководители областного комсомола разных лет, штабов ударных комсомольских строек, студенческих строительных отрядов. Модерировал мероприятие Евгений Акулич.

О событиях комсомольской стройки, жизни и работе студотрядов рассказала член "Комсомольского братства" Галина Малышкина, которая свою исследовательскую работу строит на изучении материалов из государственных и личных архивов, отчетов и других данных. С 1965 по 1987 годы всесоюзными ударными комсомольскими стройками на территории области были объявлены более 40 объектов, 16 всесоюзных ударных комсомольских строек численностью в несколько десятков тысяч человек со всей страны по комсомольским путевкам работали на создании новых городов, нефте- и газопроводов, железных дорог, объектов соцкультбыта, нефтехимии, сельского хозяйства.

Первый секретарь Тюменского обкома комсомола в 1977-1981 годах Геннадий Чеботарев напомнил, что Тюменская область была соорганизатором этого движения, солидарность, сплоченность и взаимодействие помогали достигать невероятных результатов в короткие сроки.

Начальник штаба ЦК ВЛКСМ Виктор Мещеряков акцентировал внимание на важной роли обкома комсомола и его эффективном сотрудничестве с хозяйственниками-руководителями, эффективности соцсоревнований.

В беседе приняли участие также первый секретарь Тюменского обкома комсомола в 1966-1971 годах Геннадий Шмаль, вышедший на связь с участниками встречи из Москвы, начальник штаба ЦК ВЛКСМ Сергей Потапенко, ветераны строек Павел Плюхин и Александр Чинцевич, руководители областного стройотряда разных лет Анатолий Юрченко, Александр Починок, Елизавета Кунгурова, исследователь истории тюменского комсомола Виктор Мальков и другие.

Евгений Акулич подчеркнул, что масштабное шефство комсомола страны над Западно-Сибирским нефтегазовым комплексом позволили внести огромный вклад в экономику Советского Союза. В трудовых буднях молодых рождались рекорды, инициативы, а достижения передовых комсомольско- молодежных коллективов становились известны всей стране. Молодежь и комсомольцы 1960-х- 1980-х годов - дети победителей в Великой Отечественной войне, продолжали традиции старшего поколения, совершая трудовые подвиги, становясь победителями в исключительно сложных задачах по освоению важнейшего народно-хозяйственного комплекса.

В завершение встречи он отметил, что очень многие страницы тюменского комсомола еще не раскрыты и не исследованы, очень много людей еще не охвачено ветеранским движением. "С прошлого года мы начали готовить целую комплексную программу, вышли на правительство области и совместно с Общественной палатой, "Движением первых" разработали очень много интересных мероприятий. Сейчас прорабатывается мероприятие, связанное с началом эстафеты ударных комсомольских строек. Проведем социологические исследование среди молодежи о том,, что они знают об истории региона. Запланированы научно-практическая конференция, посвященная юбилею ударных строек, концерт-плакат и другие мероприятия. Мы надеемся привлечь большое внимание разных слоев населения, общественности, СМИ к этому очень важному делу", - рассказал о планах "Комсомольского братства" Евгений Акулич.