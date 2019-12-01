Проект "Капитаны двора" из Тюмени станет участником Всероссийского конкурса

Фото проекта "Капитаны двора"

Тюменский проект "Капитаны двора" вошел в топ-20 программ акселерации от Ассоциации волонтерских центров и станет участником Demo-day на Всероссийском конкурсе "Доброволец России – 2019", который пройдет в Олимпийском парке Сочи 4 декабря.

Как рассказал автор проекта Павел Притупа, Demo-day представляет собой демонстрацию лучших проектов, которые принимали участие во всероссийском конкурсе. Из 28 тысяч проектов на форуме представят лишь 20 лучших. Их авторы получат возможность задать вопросы экспертам.

"Мой вопрос будет касаться управляющих компаний – по привлечению средств, которые поступают им от жильцов. Предлагаем, чтобы 2% от общей суммы направлялись на проведение досуга во дворах. К этому следует подключить НКО. Это будет готовое решение – на моем опыте показать, что это работает", - поделился Павел Притупа.

Отметим, в состав экспертов форума войдут представители органов власти, некоммерческих организаций и волонтерских центров, эксперты в области социального проектирования.

Проект "Капитаны двора" образовался в 2015 году для привлечения детей к активному отдыху в период каникул. В этом проекте особую заинтересованность проявили правоохранительные органы, которые отмечали рост подростковой преступности именно в этот период времени. При реализации проекта используются разные методы и формы работы с детьми: для младшего школьного возраста проходят мастер-классы и соревнования по дворовым играм, для подростков - вечера гитарной песни и мастер-классы по "Битбокс" на открытых импровизированных площадках.

В перспективе - подготовить педагогов для реализации проекта, организовать и провести мастер-классы по организации и проведению дворовых игр, познакомить детей и подростков с различными способами эффективного использования свободного времени, пишет ИА "Тюменская линия".