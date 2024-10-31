В Тюмени развивают новые формы семейного волонтерства

Образовательный курс в рамках проекта "А мы с внуком волонтёрим!" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" давно взял свой старт. А ученики, горящие желанием приступить к практике во время прохождения курсов, уже начали организовывать первые мероприятия и даже показали отличные результаты.

27 октября на празднике "День бабушек и дедушек" в ТРЦ "Кристалл" впечатление на зрителей произвело дебютное показательное выступление от семейных волонтёров, обучающихся спортивному добровольчеству.

Команда бабушек со своими внучками продемонстрировала умения, которыми они овладели за время тренировок. Зрители смогли оценить не только хореографическое мастерство, но и язык эмоций, умение выразить себя с помощью танца. Чем старше участники проекта, тем изящнее и профессиональнее движения.

Также на мероприятии гости узнали, как сохранить энергию, творческий потенциал и оставаться здоровым и активным в любом возрасте.

"Рядом с ними я не задумываюсь, сколько мне лет. С тех пор как с внуками решили попробовать себя в проекте, мы не просто стали ближе, у нас теперь много общих интересов, совместных планов, идей. Я их встречаю со школы, а потом мы первым делом отрабатываем те знания, которые дали нам во время тренировок наши наставники. Идем размяться во двор, а заодно берем с собой моих соседок и ребят с детской площадки. И что самое приятное, ведь всем это нравится. Наш двор становится одной дружной спортивной семьей",- отмечает семейный волонтер Лариса Кирисова, бабушка Елизаветы (11 лет) и Григория (7 лет).

Проект "А мы с внуком волонтерим!" является победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Авторы инициативы приглашают вступить в ряды самого доброго проекта с семейным характером "А мы с внуком волонтерим!". Участие в проекте парное. Основные требования к участникам: активные граждане старшего поколения в возрасте 55+; подростки в возрасте от 10 до 16 лет.

Более подробную информацию можно узнатьпо телефону: 8 (3452) 30-39-59 или на официальной странице Благфонда "Старшее поколение" "ВКонтакте".