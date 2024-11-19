Подать заявку на участие в форуме "Мы вместе" можно до 25 ноября

С 4 по 8 декабря в Москве пройдёт международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ при участии более 10 тысяч добровольцев из России и 40 стран мира.

Участниками станут волонтеры, активные пользователи платформы Добро.рф, представители социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтёрских движений, органов государственной власти, медиа, активисты "Движения Первых" и представители международного соцсектора.

В этом году ребята смогут выбрать одно из нескольких направлений программы для самореализации: "Государство", "Бизнес", "Общество", "Человек и семья" и "Мир".

Руководитель направления "Росмолодёжь.Добро" Юлия Устинова:

Задача на форуме – организовать диалог и партнёрство между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Мы подведём итоги работы этого года и наметим планы на будущее, а также соберём идеи, направленные на развитие страны и гражданского общества. Нам важно, чтобы участники понимали, что взаимопомощь – часть культурного кода нашей страны, а жители зарубежных государств смогли заразиться этой идеей и включиться в общую работу.

Мероприятия форума выйдут также и за пределы площадки. Запланированы благотворительные акции в хосписах и фондах, волонтёрская работа в общественных организациях. Традиционно будут сняты первые желания Всероссийской акции "Ёлка желаний", которая помогает сбыться многим заветным мечтам детей с особенностями здоровья.

Ключевым событием форума станет церемония награждения лауреатов Международной премии #МЫВМЕСТЕ и её номинации "Волонтёр года", а также "Волонтёр СНГ", которого на премии отметят впервые.

Зарегистрироваться и подать заявку можно до 25 ноября.