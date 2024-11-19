Дрон, тепловизор и другое оборудование получили бойцы из Тюмени

В одно из подразделений группировки прикрытия государственной границы из Тюмеской области доставили дрон, тепловизор, пламегасители, прицелы и другое оборудование, а также аптечки.

Видео со словами благодарности от бойцов опубликовал информцентр правительства региона. Ребята благодарят земляков и власти за оказанную помощь, которая, по их словам, поможет им еще эффективнее защищать нашу Родину.

Отмечается, что тепловизионный прибор и дрон-детектор позволят военнослужащим организовать пост воздушного наблюдения и уничтожать вражеские беспилотники.