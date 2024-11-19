В Тюмени запустили марафон добрых новогодних дел

Ежегодный марафон в рамках областной акции "Новый год для всех!" проходит в Тюмени. Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" приглашают всех желающих на мгновение стать добрым Дедушкой Морозом или улыбчивой Снегурочкой.

Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Атмосферу настоящего чуда для одиноких пожилых людей могут создать не только неравнодушные жители Тюмени, но и компании, предприятия города. Достаточно проявить теплоту, понимание и любовь, согревая сердца и радуя тюменцев 55+ душевными подарками.

Как пожилые люди могут рассказать о своих желаниях?

Позвонить по телефону (3452) 51-77-05 (Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации) и оставить заявку.

Узнать, о чем мечтают бабушки и дедушки, можно на официальном сайте проекта www.stp-to.org/ в разделе "Проекты и акции".

Как передать подарки одиноким пожилым гражданам?

собрать адресный новогодний подарок;

позвонить по номеру 8 (3452) 51-77-05 и договориться с координаторами о времени передачи подарка;

передать подарок в пункт приема в назначенное время (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00 – 16:30).

С 1 декабря волонтеры в ежедневном режиме будут проводить спецрейды по передаче адресатам посылок от чистого сердца. Волонтёры и корпоративные друзья проекта в ярких костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетят пожилых людей и поздравят с наступающим Новым 2025 года.

Акция продлится до 15 января 2025 года.