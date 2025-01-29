Реестр наставников для трудных детей формируют в Тюменской области

В Тюменской области запустили новую модель наставничества, о ее особенностях, а также формировании реестра наставников рассказала председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова.
В 2024 году на федеральном уровне был принят закон о создании института наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Тюменская областная дума внесла необходимые изменения и в региональное законодательство.
По словам Швецовой, проводить профилактическую работу с несовершеннолетними теперь смогут не только уполномоченные по правам детей, но и наставники и организации, включенные в соответствующий реестр, в него попадут только проверенные люди. К ним установлен ряд требований, например ими не могут стать иноагенты или фигуранты уголовных дел. Работать они будут на добровольческих началах, то есть на безвозмездной основе.
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