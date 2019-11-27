В Тюмени готовятся залить больше сотни катков и ледовых площадок

Этой зимой в городе зальют 115 кортов и ледовых площадок. Для организаций, осуществляющих заливку ледовых площадок, проведут мастер-класс, где продемонстрируют технику создания ледового покрытия.

Узнать расположение кортов и ледовых площадок и расписание их работы можно будет на портале "Тюмень – наш дом". Уточнить график заливки ледовых площадок на спортивных объектах города Тюмени можно по телефону 35-30-71 (отдел организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени).