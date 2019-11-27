Большинство пропавших тюменцев находят в течение 10 суток

За 10 месяцев 2019 года в Тюменской области правоохранителями было найдено 147 человек, объявленных в розыск. Такие данные приводит прокуратура Тюменской области. В целом число неразысканных без вести пропавших людей на территории региона по сравнению с тем же периодом 2018 года сократилось на 8,7%.

"Абсолютное большинство пропавших устанавливается органами внутренних дел, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и волонтерами, без объявления в розыск в течение первых 10 суток с момента исчезновения", — сообщают в областной прокуратуре.