Тюмень попала в топ-3 рейтинга городов с высоким качеством жизни

14:14 26 ноября 2019
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Рейтинг крупных и средних российских городов по качеству жизни представил Финансовый университет при правительстве РФ. Лидером в нем стала Казань, на втором месте — Грозный, на третьем — Тюмень, далее — Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.

Как сообщают авторы исследования, в основе анализа — мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни. Это работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образования и культурной инфра-структуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей,  качество медицинского обслуживания и общая оценка положения дел в городе. Наиболее высокую оценку в сравнении с другими городами Тюмень получила по таким критериям, как работа властей и состояние жилого фонда и благоустройство города.

Последние пять строчек рейтинга заняли Омск, Волгоград, Астрахань, Махачкала, Улан-Удэ.

Теги: рейтинги
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