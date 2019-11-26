Тюмень попала в топ-3 рейтинга городов с высоким качеством жизни

Рейтинг крупных и средних российских городов по качеству жизни представил Финансовый университет при правительстве РФ. Лидером в нем стала Казань, на втором месте — Грозный, на третьем — Тюмень, далее — Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.

Как сообщают авторы исследования, в основе анализа — мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни. Это работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образования и культурной инфра-структуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей, качество медицинского обслуживания и общая оценка положения дел в городе. Наиболее высокую оценку в сравнении с другими городами Тюмень получила по таким критериям, как работа властей и состояние жилого фонда и благоустройство города.

Последние пять строчек рейтинга заняли Омск, Волгоград, Астрахань, Махачкала, Улан-Удэ.