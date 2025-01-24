Тюменская область на четвертом месте по качеству жизни в России

12:40 24 января 2025
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Результаты рейтинга качества жизни за 2024 год представила накануне президенту России Владимиру Путину генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Согласно результатам опросов граждан, статистических и геоаналитических данных десятку лучших регионов по качеству жизни возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, которая поднялась на две позиции. Далее идут  Тюменская область, Югра, Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области и Башкирия. 

По уровню приверженности жителей своему населенному пункту лидируют Чечня, Тюменская область, Севастополь, Ямал и Москва.

Самая высокая удовлетворенность медицинским обслуживанием в стране в Сахалинской области, социальными услугами – в Тюменской области. Самая высокая удовлетворенность записью ребенка в детсады в Крыму. В Москве самая высокая удовлетворенность прогулками по городу и поездками на общественном транспорте. А в Чечне самая высокая возможность обеспечить ребенка, по мнению жителей.

Теги: рейтинги
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