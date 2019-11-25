В Увате заработала ледовая переправа

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В селе Уват открылась ледовая переправа, соединяющая части населенного пункта через реку Иртыш. Общая длина ледовой переправы составляет 1500 метров, ширина каждой из двух проезжих полос — 30 метров. Переправа оборудована двумя пунктами обогрева.

"Толщина ледяного покрова на реке Иртыш составляет 35 сантиметров, средняя толщина — 40 сантиметров. Этих параметров достаточно для безопасного проезда легковых и грузовых автомобилей весом до 3 тонн. Для движения пешеходов предусмотрена пешеходная дорожка шириной 7 метров", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В скором времени на территории Уватского района начнется эксплуатация переправ в поселке Демьянском и деревне Тугалово.