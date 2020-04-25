Тобольские почтальоны оперативно доставляют почту при любых погодных условиях

Тобольская автомобильная переправа закрылась в конце марта из-за ранней оттепели. Чтобы перебраться с одного берега на другой, сейчас необходимо воспользоваться пешеходными мостиками. Работники тобольской почты нашли выход из этой ситуации – они вручную переносят почту в машину, ожидающую на другом берегу, затем продолжают маршрут до отделения связи.

Порядок действий на маршруте при возникновении непредсказуемых ситуаций отлично знает почтовый водитель Сергей Южаков и его сопровождающие, ведь почтовая связь должна функционировать без перебоев. Несмотря на изменения погоды и качество дорог, они продолжают доставлять свой груз. Так, коррективы в почтовый маршрут ежегодно вносит ледоход. Почтальоны пользуются катером на воздушной подушке, если ледоход затягивается, а после того, как река очистится ото льда, начинает свою работу паромная переправа.

По словам начальника Тобольского почтамта Александра Деревянченко, левобережные и правобережные сельские почтовые отделения заранее пополняются товарами первой необходимости. Для того, чтобы отделения почтовой связи непрерывно осуществляли свою работу в условиях весеннего паводка, почта взаимодействует с подразделениями МЧС и администрацией района.

Необходимо напомнить, что в период самоизоляции Почта России не изменила механизм получения почтовых услуг. Оформить почтовые услуги прямо из дома помогут сервисы на сайте ведомства. С помощью почтальонов пенсионеры могут внести оплату за коммунальные услуги и сотовую связь, а также оформить подписку на необходимые издания. Также почтальоны могут принять заявки на доставку социально-значимых товаров, продающихся в отделениях почты, пишет "Тюменская область сегодня".