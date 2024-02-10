Тюменцы могут отправить письмо Джульетте в Верону

10:48 10 февраля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Каждый год в феврале увеличивается поток писем от влюбленных со всего мира в адрес Джульетты в Вероне, где проживала шекспировская героиня. Участниками акции "Письмо к Джульетте" может стать любой житель региона, сообщает пресс-служба Почты России.

Письмо за границу можно оформить в любом почтовом отделении России, правильно заполнив адресные данные и оплатив стоимость пересылки международного письма.

Письма нужно адресовать на адрес Клуба Джульетты: JULIET CLUB, Vicolo Santa Cecilia 9, 37121, Verona – Italy.

Клуб Джульетты в Вероне принимает тысячи писем от влюбленных со всего мира. При наличии обратного адреса отправитель такого письма может ожидать ответа: письма или открытки на свой почтовый адрес, - сообщает Тюменская линия.

Теги: Почта России
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2024