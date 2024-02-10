Тюменцы могут отправить письмо Джульетте в Верону

Каждый год в феврале увеличивается поток писем от влюбленных со всего мира в адрес Джульетты в Вероне, где проживала шекспировская героиня. Участниками акции "Письмо к Джульетте" может стать любой житель региона, сообщает пресс-служба Почты России.

Письмо за границу можно оформить в любом почтовом отделении России, правильно заполнив адресные данные и оплатив стоимость пересылки международного письма.

Письма нужно адресовать на адрес Клуба Джульетты: JULIET CLUB, Vicolo Santa Cecilia 9, 37121, Verona – Italy.

Клуб Джульетты в Вероне принимает тысячи писем от влюбленных со всего мира. При наличии обратного адреса отправитель такого письма может ожидать ответа: письма или открытки на свой почтовый адрес, - сообщает Тюменская линия.