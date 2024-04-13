В Перевалово появится возможность получать заказы с Яндекс Маркета на почте

Почта России увеличила число отделений, выдающих заказы, сделанные на Яндекс Маркете. Покупки теперь можно забрать почти в 17 тыс. отделений Почты России и 6 тыс. почтоматов логистического оператора.

Так, заказы с Яндекс Маркета можно получить в почтовом отделении с. Перевалово Тюменского района. Благодаря обширной логистической сети Почты России жители удаленных и малонаселенных пунктов, где раньше не было пунктов выдачи заказов маркетплейса, получили доступ к широкому перечню товаров. В партнерстве компании повышают доступность миллионов товаров для населения по всей стране, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Более 5 тыс. жителей 5 населенных пунктов Переваловского сельского поселения смогут забирать посылки от онлайн-площадки непосредственно в почтовом отделении № 625502 (с. Перевалово, ул. Цветочная, 2). Помимо с. Перевалово сельское почтовое отделение обслуживает и ближайшие населенные пункты – деревни Ушакова, Зубарева, Елань, п. Подъем. Кроме того, получить заказ можно также в 78 почтоматах Почты России в городе Тюмени. Для получения заказа понадобится только штрихкод из приложения, сообщает Тюменская линия.