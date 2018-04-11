Переправу Тобольск — Бекерево закрыли для транспорта

Вчера была закрыта автомобильная переправа Тобольск —Бекерево через реку Иртыш. Теперь на территории Тобольского и Вагайского районов закрыты все ледовые переправы.

"Сейчас лед имеет непрочную структуру, передвижение по нему автомобильной техники становится небезопасным", — отмечает Владимир Самоловов, руководитель Тобольского отделения ГИМС.

Как сообщает ГУ МЧС по Тюменской области, сейчас в районе переправы Тобольск —Бекерево выставлены знаки, запрещающие проезд, и поставлен шлагбаум. Автомобилистам категорически запрещается передвигаться по льду. Пешеходы могут попасть с одного берега на другой по деревянным мосткам.