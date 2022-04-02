7 апреля закроют ледовую переправу "Тобольск – Бекерево"

Проезд транспорта на ледовой переправе "Тобольск – Бекерево" закроют 7 апреля. Как сообщает администрация Тобольска, решение принято исходя из погодных условий.

"Структура льда уже не такая прочная. Распиловку переправы бригадой специалистов службы обеспечения безопасности на воде планируют произвести в этот же день. Разрушение ледовой переправы необходимо для более быстрого прохождения льда: чтобы не было заторов и лед не повредил опоры моста во время ледохода", - отмечается на сайте.

Напомним, с 1 апреля прекращено движение по зимникам, ведущим в тобольское Заболотье. Для удобства жителей открыто авиасообщение. Рейсы "Тобольск - Лайтамак" выполняют вертолеты МИ-8, сообщает Тюменская линия.