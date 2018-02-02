На тюменца, за деньги перевозившего людей по льду через Туру, завели уголовное дело

В Тюменской области за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уголовная ответственность грозит местному жителю, который за деньги на своей машине перевозил людей через несанкционированную переправу.

"По версии следствия, 26 и 29 января 2018 года в дневное время местный житель за денежное вознаграждение осуществил перевозку двух пассажиров на своем личном легковом автомобиле по несанкционированной ледовой переправе через реку Тура между населенными пунктами деревня Чикча и поселок Каскара. В результате своих действий подозреваемый подверг реальной опасности жизнь и здоровье перевозимых пассажиров", — сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

На мужчину заведено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.