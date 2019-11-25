В тюменском дворе установили 9 видеокамер по просьбе депутата

Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Камеры круглосуточного видеонаблюдения установлены во дворе, объединяющем жилые дома №№ 210, 212, 214, 216, 218, 220 по улице Республики. В этих шести многоквартирниках проживает более трех тысяч человек различного социального статуса, возраста и уровня жизни, поэтому на огромной дворовой территории фиксируется большое количество правонарушений.

В ноябре 2018 года депутат Тюменской городской думы Виктор Бронников обозначил проблему безопасности горожан на уровне УМВД РФ по Тюменской области. В письме в областную полицию народный избранник обосновал острую потребность в установке системы видеонаблюдения с целью профилактики и предотвращения преступлений и правонарушений на территории указанных домов.

Летом 2019 года специальная комиссия обследовала указанную дворовую территорию и внесла перечисленные дома в перечень объектов, рекомендованных для установки видеокамер.

На сегодня в рамках внедрения и развития систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на указанной территории установлено девять камер.

По мнению депутата Виктора Бронникова, предпринятые меры будут способствовать снижению противоправных действий граждан, а территория станет более комфортной для проживающих в домах тюменцев.