В Тюменском районе провели правовой марафон для пенсионеров

Просветительский проект "Правовой марафон для пенсионеров" реализуют в Тюменском районе. Представителям старшего поколения напоминают об их правах и возможностях.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в мероприятии принял участие уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. Совместно с представителями страховых организаций, администрации района, прокуратуры и главами муниципалитетов состоялась встреча с жителями четырех сел Тюменского района. Специалисты ответили на наиболее часто задаваемые вопросы: про индексацию страховых пенсий, выплаты в связи с осуществлением деятельности в сельском хозяйстве, обеспечение техническими средствами реабилитации и оказание бесплатных медицинских услуг.

В регионе проживает около 300 тысяч пожилых людей – почти четверть всего населения, из них 65 тысяч – одиноко проживающих. В 2019 году в Тюменской области стартовал проект "Старшее поколение", он реализуется в рамках реализации национального проекта "Демография". Среди его направлений, помогающих улучшить качество жизни старшего поколения, - стационарное социальное обслуживание, профилактика возрастных изменений, "Серебряное волонтерство".

Участники встречи также смогли получить консультацию у специалистов по своим личным вопросам. На всех территориях жителей волнует примерно одно и то же: медицина, дороги, благоустройство, ветхое жилье. Следующее аналогичное мероприятие состоится 26 ноября в Нижнетавдинском районе.