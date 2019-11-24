Тюменские общественники выступили с призывом помочь семьям в трудной ситуации

Общественная организация "Тепло души детям" просит неравнодушных тюменцев оказать помощь двум малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Матери-одиночки не могут прокормить детей и обустроить жилье.

Одна мать – сама сирота, осталась одна с четырьмя детьми после того, как их отец ушел, не выдержав тяжести содержания большой семьи. Другая женщина растила сына одна с пеленок, отец ребенка ушел сразу после его рождения.

"Эти женщины обратились в организацию около недели назад. В первую очередь, они просят продукты. К сожалению, продукты на нашем складе присутствуют редко, поэтому мы открыли сбор”, - рассказала куратор малоимущих семей Анна Белавина.

Всех, кому небезразлична судьба нуждающихся людей, просят собрать и передать продукты длительного хранения: крупы, макароны, масло, сахар, чай, соль, печенье и др. Также требуются обои и линолеум: в квартире по-прежнему незастеленный бетонный пол. Из-за отсутствия мебели мать с сыном спят на полу, потому они были бы благодарны за диван или кровать. Мальчику требуется также обувь 43 размера на зиму. Одна из нуждающихся женщин - повар по образованию, поэтому рада любой подработке.

Вещи принимаются по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 63а. Уточнить график работы склада, а также получить дополнительную информацию можно по тел. 89323274025.