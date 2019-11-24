Тюменские онкогинекологи помогли пожилой пациентке справиться с раком

В "Медицинский город" на обследование и лечение попала 81-летняя жительница Тюмени, у которой обнаружили злокачественное новообразование. Несмотря на возраст и сопутствующие заболевания врачам удалось справиться с недугом.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, несколько месяцев назад у женщины при обследовании в поликлинике заподозрили наличие злокачественного новообразования. Пациентку направили на дополнительное обследование. После тщательной всесторонней диагностики опасения подтвердился рак матки, что требовало хирургического вмешательства. Кроме этого, у женщины была обнаружена пневмония, что являлось противопоказанием к операции.

"Ей назначили лечение и только после этого мы могли ее взять в операционную", - рассказала заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии МКМЦ "Медицинский город" Татьяна Куцева.

Благодаря профессионализму врачей-онкогинекологов и анестезиологов операция прошла успешно, уже на вторые сутки женщина была переведена в палату и чувствовала себя хорошо. Гистологический анализ опухоли установил первую стадию злокачественного процесса. Теперь тюменке предстоит пройти комплексное специализированное лечение, благодаря которому врачи рассчитывают на полное излечение от рака.