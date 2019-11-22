В Тюмени представят вторую книгу об истории тюменской фотографии

Фото: группа «Никто не спит» | Книжный из Тюмени" / vk.com

Сегодня, 22 ноября, в 17 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) пройдет семинар, посвященный становлению фотодела в Тюмени со второй половины XIX века по первую половину XX века.

На семинаре будет представлен вышедший накануне второй том серии "История тюменской фотографии" — книга "Эпоха фотокоров. 1918–1953 годы" краеведа Льва Боярского. Первый том "Пионеры Тюменской фотографии. 1866–1917 годы", выпущенный в 2016 году, был признан лучшей книгой о родном крае на региональном конкурсе "Книга года".

На семинар приглашаются краеведы, историки, преподаватели, любители истории и краеведения, библиотекари. Всем присутствующим будут вручены персональные экземпляры нового издания.