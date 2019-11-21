У тюменки украли авто с помощью эвакуатора

15:06 21 ноября 2019
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В Тюмени в полицию обратилась местная жительница, у которой украли иномарку, которая была припаркована во дворе жилого дома. Задержанные по подозрению в краже мужчины объяснили, что сочли машину заброшенной.

Автомобиль Subaru двое тюменцев намеревались сдать в центр автомобильного разбора. Они вызвали эвакуатор и отправились на место.

"Получить денежные средства за разбор транспортного средства мужчинам не удалось, их в кратчайшие сроки задержали тюменские оперативники", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Со слов хозяйки автомобиля, причиненный ущерб мог бы составить около 400 тыс. рублей.  Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". 

Теги: кража
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