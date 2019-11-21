В Тюмени владелец такси накопил почти сотню штрафов

В областном центре автомобиля лишился владелец машин, которые он сдавал в аренду таксистам. Собранные водителями штрафы ГИБДД он не оплачивал. У собственника десяти автомобилей такси накопилось 96 административных штрафов на общую сумму почти 200 тыс. рублей.

"Собственник знал о нарушениях его водителями ПДД, подвергая при этом своих пассажиров опасности, но не проявлял должной инициативы даже в случае с оплатой накопившихся штрафов", — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

В счет погашения задолженности у мужчины арестовали автомобиль Lada Granta 2016 года выпуска.