В Тюмени пройдет областное посвящение в первокурсники

Областное посвящение в первокурсники состоится 22 ноября в 16:00 в КТЗ "Золотых воротах Сибири" (улица Герцена, 87). Студентов региона в этот день ждут образовательные площадки, квест, розыгрыш призов и обряд посвящения в студенты, завершится мероприятие концертом певицы Клавы Коки (Black Star).
Участниками меропрятия станут первокурсники вузов и колледжей региона, регистрация проходит до 20 ноября. Подробности об Областном посвящении в первокурсники можно найти в группе Студенческого совета Тюменской области. Иногородние студенты смогут проехать в день мероприятия до Тюмени бесплатно, если выложат на своих страничках в ВК самые массовые видеовизитки, сообщают организаторы.
Проект "Областное посвящение в первокурсники" получил поддержку губернатора Тюменской области Александра Моора в декабре 2018 года и реализуется Студенческим советом Тюменской области при поддержке регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.
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