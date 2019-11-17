Тюменские старшеклассники напишут итоговые сочинения в декабре

Основный период сдачи итоговых сочинений назначен тюменским выпускникам на 4 декабря. В этом году процедуру пройдут около 8,7 тысячи учеников, сообщает "Вслух.ру" со ссылкой на департамент образования Тюмени.

Резервные дни для тех, кто по каким-либо причинам не сдаст, - 5 февраля и 6 мая. Сочинение необходимо написать для получения допуска к ЕГЭ.

Известно, что будут предложены пять тем. Первый блок будет посвящен 150-летию произведения Льва Толстого "Война и мир". В теме "Надежда и отчаяние" предстоит порассуждать об активной и пассивной жизненных позициях. Направление "Гордость и смирение" предполагает осмысление этих понятий в философском, историческом и нравственном аспекте.

Вечное противостояние - "Добро и зло" - составляет основу большинства сюжетов мировой литературы и фольклора, воплощается в произведениях всех видов искусства. Раздел "Он и она" посвящен взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, как в личной, так и в социальной сфере.

Рекомендуемое количество слов – от 350. Если в сочинении менее 250 слов, за работу поставят "незачет". "Незачет" можно получить и за плагиат - переписанные или воспроизведенные сочинения, которые выложены в интернете. Поэтому выпускникам рекомендуют высказывать свои мысли, подтверждая аргументами и цитатами из произведений.