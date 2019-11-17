Тюменские студенты проходят практику на заводе

Нынешние требования ко многим профессиям, даже таким, как токарь, далеки от обывательских представлений. Поэтому тюменский колледж цифровых и педагогических технологий заключил соглашение с одним из заводов: студенты проходят практику на производстве. Об это рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Мы заключили соглашение о направлении к нам на завод студентов третьего и выпускного четвёртого курсов по нескольким специальностям. Зачастую бывает так, что молодые специалисты просто не имеют возможности попрактиковаться на новых станках, стоимость которых может достигать сотен тысяч евро", - говорит заместитель генерального директора завода Екатерина Пуртова.

Первые студенты колледжа уже трудятся на заводе. Практика продлится четыре недели.

"Программирование станков с ЧПУ, самостоятельное изготовление несложных деталей, работа с мерительным инструментом, контроль качества продукции, в общем, есть где примерить знания, полученные в стенах колледжа. За каждым практикантом закреплён опытный наставник. Если ребята себя проявят, то готовы предложить им постоянную работу, - отметила Екатерина Пуртова.