Флористы дают тюменцам советы по выбору цветов ко Дню матери

Цветы – самый распространенный подарок тюменцев ко Дню матери. Праздник будут отмечать в этом году 24 ноября, флористы уже готовятся к нему.

Как рассказала тюменский флорист Елена Ушакова, мамам лучше выбирать для подарка розы, лилии и хризантемы. "Розы – классика, но стильным оформлением можно подчеркнуть изысканность бутонов. Лилия является древнегреческим символом материнства. У азиатских сортов не сильный, а нежный аромат. Хризантема стала традиционным цветком признательности и благодарности, а современные технологии позволяют сделать букет оригинальным", - отметила эксперт.

Выбирая букет, можно сделать акцент на цвета: кремовые ассоциируются с семейственностью, синие и голубые связаны с материнством в восточных странах, розовые трактуются как знак благодарности, пишет "Тюменская область сегодня".

Практичное решение – цветы в горшках. Популярностью пользуются орхидея, калатея, бегония.