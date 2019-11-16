В региональном банке вакансий находится более 18 тысяч предложений по работе

В областном банке вакансий по данным на начало ноября сформировано 18 тыс. 369 предложений о работе. Требуется 5794 специалистов в сфере строительства, 1741 специалист в торговле и ремонте транспорта, 1348 - в обрабатывающих производствах, 1206 - в образовании, 1012 - в здравоохранении.

Одна из самых высокооплачиваемых профессий в регионе – монтажник. В частности, средняя предлагаемая зарплата монтажников технологических трубопроводов - 43 тыс. 583 рубля, есть 214 вакансий. Монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций - 45 тыс. 500 рублей, в банке 146 предложений. Монтажникам наружных трубопроводов предлагают 50 тыс. 667 рублей, открыто 62 вакансии. Электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию в среднем могут заработать 51 тыс. 417 рублей, доступно 55 вариантов, пишет "Вслух.ру".

Также требуется 161 электромонтажник по кабельным сетям, средняя зарплата - 39 тыс. 286 рублей. Чуть меньше предложат электромонтажникам-наладчикам и монтажникам технологического оборудования и связанных с ним конструкций. По этим направлениям открыто по 54 вакансии.

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, на 1 ноября 2019 года 5616 человек состояли на учете в качестве соискателей. Всего с начала года в службу занятости обратилось 51 тыс. 666 человек.