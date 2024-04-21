Каждый второй обратившийся в службу занятости Тюменской области находит работу

По данным департамента труда и занятости населения, в Тюменской области 3 тыс. 493 человека состоят на учете в качестве соискателей, в том числе 2 тыс. 324 имеют статус безработных. При этом в областном банке 23 тыс. 385 вакансий, то есть по десять на безработного.

По данным на 1 апреля, с начала года за содействием в трудоустройстве обратилось 3 тыс. 961 человек (год назад – 7 тыс. 181). Из них 1 тыс. 939 человек, то есть 49%, нашли работу. В 2023 году было 45,6%.

Лидеры по числу представленных вакансий - сфера строительства, где требуется 3 тыс. 280 работников, обрабатывающие производства (2 тыс. 657), образование (2 тыс. 219), транспортировка и хранение (2 тыс. 039).

1 тыс. 967 предложений для трудоустройства в направлении сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. 1 тыс. 973 – в торговле и ремонте автотранспорта. 1 тыс. 901 – в госуправлении и обеспечение военной безопасности, соцобеспечении.

В области здравоохранения и социальных услуг открыта 1 тыс. 551 вакансия, в добыче полезных ископаемых – 170, сообщает Вслух.ру.