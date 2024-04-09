"Тюменские моторостроители" и "ГМС Нефтемаш" ждут тюменцев на ярмарке трудоустройства

12 апреля на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" свои вакансии представит крупнейшее машиностроительное предприятие Тюменской области – "Тюменские моторостроители".

Предприятие специализируется на капремонте и обслуживании газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, используемых на компрессорных станциях. Является центром передовых технологий и высокой культуры производства в нефтегазовом регионе, а также центром подготовки инженерных кадров и высококвалифицированных рабочих для всех промышленных предприятий Тюменской области. Уделяет большое внимание социальной составляющей, обеспечивая регулярное повышение квалификации сотрудников и их участие в спортивных мероприятиях и спартакиадах. Ознакомиться с вакансиями предприятия можно на портале "Работа России".

Еще одним участником станет "ГМС Нефтемаш" – один из ведущих в России и странах СНГ производителей технологического оборудования в блочно-модульном исполнении для нефтегазового комплекса. Предприятие основано в 1965 году. Коллектив завода насчитывает более 1 700 сотрудников. Основное направление деятельности – производство оборудования для технологических процессов добычи, транспорта и переработки нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата. Общая номенклатура выпускаемой на предприятии продукции - более 90 видов, причем каждое изделие выпускается с учетом потребностей конкретного заказчика, технических характеристик добываемой среды и климатических условий на месте эксплуатации. В 2023 году "ГМС Нефтемаш" получило высшие награды Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" и конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области – 2023".

Если вы хотите стать частью команды "ГМС Нефтемаш" или "Тюменские моторостроители" и лично побеседовать с кадровыми работниками предприятий, приходите 1 2 апреля с 10.00 до 15.00 в Тюменский технопарк (Республики, 142).

С 10.00 до 15.00 соискателей будут ждать во всех отделениях Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.