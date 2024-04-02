В строительной отрасли Тюменской области открыто 2,6 тысячи вакансий

На конец марта в банке вакансий Тюменской области работодателями заявлено 18,6 тысяч вакансий, 2,6 тысячи из них - в строительной отрасли, сообщает дептруда ТО.

С 1 января по 27 марта 2024 в службу занятости населения Тюменской области обратилось за содействием в поиске подходящей работы 3,8 тысячи человек. За этот же период трудоустроено 1,9 тысяча человек.

Численность зарегистрированных безработных составляет 2,3 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,32%.

Помимо строительной отрасли, 8,7 тысячи вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как обрабатывающие производства, образование, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.