Моор пригласил тюменцев и москвичей на ярмарку вакансий

Свыше 100 тюменских работодателей примут участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она пройдет 12 апреля во всех отделениях Кадрового центра "Работа России", на других площадках области, а также на стенде Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщил губернатора Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Будет много полезной информации для школьников и студентов. Возможно, кто-то окончательно определится с будущей профессией. Если уже работаете, но есть желание заняться чем-то другим, вам предложат пройти профориентационное тестирование, изучить новые виды деятельности. Кроме того, получить информацию о трудоустройстве в нашем регионе в этот день смогут гости стенда Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Вся информация здесь: trudvsem72.ru. Приходите всей семьей. Будет интересно!" - отметил Моор.