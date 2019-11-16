Тюменцы претендуют на звание лучшего работника сферы государственной молодежной политики

Тюменцы Наталья Ниязова и Николай Савченко попали в число 60 победителей заочного этапа всероссийского конкурса "Лучший работник сферы государственной молодежной политики". Им предстоит выступить в финале и презентовать экспертам свои авторские программы и проекты.

Всероссийский этап будет проходить с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске. Сотрудник центра внешкольной работы "Дзержинец" Наталья Ниязова выступит в номинации "Специалист подведомственного учреждения", руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Николай Савченко участвует в номинации "Руководитель подведомственного учреждения органа исполнительной власти".

"Хочется посмотреть, как работают другие специалисты по работе с молодежью, найти новые идеи для своих проектов, понять специфику работы в зависимости от места проживания. Также хочется услышать обратную связь. Иногда, простые вопросы людей, которые первый раз слышат о твоей деятельности, дают возможность посмотреть свою работу под другим углом", — поделилась Наталья Ниязова.

Победители Всероссийского конкурса пройдут стажировку в федеральных органах исполнительной власти РФ и обучение в ведущих вузах страны. Результаты станут известны 24 ноября, пишет "АиФ – Западная Сибирь".