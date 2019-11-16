В Тюмени пройдет виртуальный концерт знаменитого русского народного хора

Фото с сайта Русского народного хора имени Пятницкого

В Тюмени проведут онлайн-трансляцию выступления Русского народного хора им. М. Е. Пятницкого в концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии. Виртуальный концерт состоится 23 ноября в 15:00 в концертном зале ЦКиИ "Современник". Вход свободный.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта "Культура" и проекта Министерства культуры РФ "Всероссийский виртуальный концертный зал", пишет "Тюменская область сегодня".

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого по праву называют творческой лабораторией фольклористики. Хор был основан в 1911 году выдающимся исследователем, собирателем и пропагандистом русского народного творчества Митрофаном Ефимовичем Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом. Отыскивая талантливых народных певцов, он стремился ознакомить широкие круги городской публики с их вдохновенным мастерством, дать почувствовать всю художественную ценность русской народной песни. Коллектив возглавляет народная артистка РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, профессор Александра Пермякова.

Возрастной рейтинг мероприятия 12+. Справки по телефонам (3452) 67-80-71 и 67-30-17.