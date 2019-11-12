В "Медицинском городе" появился магнитно-резонансный томограф

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Два новых аппарата закупили для многопрофильного клинического центра "Медицинский город" в Тюмени. Там появились магнитно-резонансный томограф и современный лучевой ускоритель.

Магнитно-резонансный томограф стоимостью 80 млн рублей был закуплен в рамках реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

"Современный аппарат МРТ позволит с высокой точностью диагностировать онкологические заболевания разных локализаций, в особенности мы отмечаем опухоли головного мозга и органов малого таза. Также есть возможность проводить исследование всего тела. Ежегодно мы сможем проводить около 6000 исследований", — рассказал заведующий рентгенологическим отделением Александр Прищепов.

До этого примерно 1000 пациентов в год приходилось направлять для прохождения МРТ в другие медучреждения Тюмени.

Новый лучевой ускоритель позволяет максимально точно проводить программы лучевого лечения с высокой скоростью. Теперь время терапии значительно сократится, а качество лечения пациентов повысится благодаря лучшей защите здоровых тканей вокруг облучаемой опухоли. На покупку лучевого ускорителя из областного бюджета было потрачено 203 млн рублей. Стандартизированная пропускная способность лучевого ускорителя — 600 человек в год.