Тюменские нейрохирурги рассказали, как не пропустить первые симптомы опухоли головного мозга

Фото предоставлено ФЦН

Ежедневно врачи нейрохирургического отделения Федерального центра нейрохирургии в Тюмени рассматривают до десяти новых случаев пациентов, поступивших в НХО с диагнозом опухоль головного мозга. Среди прибывших на лечение не только взрослые, но и дети. Опухоль головного мозга может заявить о себе у человека как в возрасте несколько месяцев, так и преклонном, а может находиться в головном мозге всю жизнь, не подавая сигналов. По утверждению врачей, сегодня значительно выросло качество диагностики, что позволяет быстрее решить проблему с постановкой правильного диагноза и назначением лечения.

Галей Тазетдинов, врач высшей категории, заведующий нейрохирургическим отделением №4 (нейроонкологическое) Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, имеющий 40-летний опыт работы в нейрохирургии: – Нередко бывает так, что пациенты поступают к нам с уже запущенной формой заболевания. К большому сожалению, не все опухоли оказываются операбельны; они могут располагаться в труднодоступных зонах головного мозга, достигать больших размеров - в таких случаях оперативное вмешательство является большим риском для жизни пациента. Мы подходим к каждому пациенту индивидуально.

Не всегда диагноз устанавливается быстро. Важно, насколько рано пациент обратился к врачу с первичными симптомами. Врачи могут обследовать человека по заболеваниям, схожим симптоматически с опухолевыми процессами, предполагая сосудистую патологию или другие болезни неврологического характера.

Светлана, которой недавно провели в ФЦН операцию по удалению опухоли головного мозга, считает: ей повезло с лечащим неврологом. Первым тревожным звоночком для женщины стало ухудшение кратковременной памяти и снижение иммунитета. Врач заподозрила неладное и предложила Светлане сделать МРТ головного мозга. Снимок показал объемное образование головного мозга.

– Многое зависит от врача. Пока мне устанавливали диагноз, я поняла несколько вещей: очень мало понятной для обывателя информации по теме опухолей головного мозга, что опухоль и рак – это разные вещи, но самое главное, я убедилась в том, что МРТ головного мозга необходимо включить в обязательную программу диспансеризации людей. Доктора попались мне хорошие, а кто-то идет в Интернет, там сам себе ставит диагноз и оттуда черпает информацию по лечению. Такого не должно быть, – считает Светлана.

Когда диагноз подтвердился, пациентка решала, где ей лучше оперироваться. Выбор пал на город Санкт-Петербург. Женщине сказали, приезжайте, но у вас в городе хороший нейрохирургический центр. Светлана осталась в Тюмени. Ей провели хирургическую операцию малотравматичным способом и удалили опухоль из головного мозга. Через время Светлана вернулась к работе, она педагог: "Спасибо нейрохирургам, у них не глаза, а алмазы. Даже не представляю, как можно проводить такие ювелирные операции", – отметила пациентка.

По статистике опухоли головного мозга по возникновению стоят на предпоследнем месте среди опухолей других органов в организме человека.

Станислав Попов, врач-нейроонколог Федерального центра нейрохирургии в Тюмени: – Около 70% опухолей нервной системы – доброкачественные, остальной процент принадлежит образованиям злокачественного характера. Хочу еще раз подчеркнуть, что крайне важно обратиться к врачу на ранних этапах заболевания, тогда нейрохирургу будет легче справиться со своей задачей, реабилитация пройдет лучше.

Симптомы, которые должны насторожить человека:

"Если появились нарушения координации, изменилась походка, ухудшилось зрение, память, потерялась чувствительность, повторяется состояние, имитирующее инсульт, нужно срочно идти к врачу и исключать опухоль головного мозга. Головная боль тоже может присутствовать, но, как показывает практика, это не главный симптом в заболевании", - заметил врач.

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов в сутки проводит до десяти операций. В год около восьмисот. Ему приходится оперировать пациентов с опухолями, от которых отказываются в ведущих клиниках страны и мира.

- Во всем мире нейроонкология становится проблемой номер. Не зря президент нашей страны Владимир Путин обращает внимание на разработку новых технологий, диагностику, планирование, создание новых центров. Я же обращаю внимание на снижение травматичности. Наш центр нейрохирургии в мире хорошо известен именно эндоскопическими методами по удалению опухолей. Мы стараемся при самой сложно доступной локализации удалить опухоль через небольшой прокол. С развитием цифровых технологий качество нейрохирургических операций в центре только растет, - комментирует Альберт Суфианов.

За период работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени проведено пять с половиной тысяч операций по удалению опухолей головного, взрослым проведено – более 3 500, детям - почти 2 000. В последние годы наблюдается рост пациентов, которым ставится диагноз – опухоль головного и спинного мозга.

1 /3

Наталья Тимофеева